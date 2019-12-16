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تفاصيل إحباط مخطط إرهابي في المغرب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
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الأمن المغربي
الأمن المغربي
وكالات
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أحبطت السلطات المغربية، صباح اليوم الإثنين، مخططًا إرهابيًا لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة.

 

وقد ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن الشرطة المغربية أوقفت متطرفا مواليا لتنظيم داعش في مدينة مكناس، كان "بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية".

 

وبحسب القناة، كانت التحريات الأمنية قد أكدت "ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف لـ+داعش+ بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".

 

وفي بيان أمني أوضح  أن الموقوف "كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة".

 

وكانت عملية التوقيف "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية و(...) مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات".

 

وفي سياق منفصل، أوضحت مصادر أمريكية للصحيفة أن إلغاء اللقاء المرتقب بين العاهل المغربي وبومبيو راجع إلى الأجندة الدبلوماسية بالأساس، مشيرة إلى ضرورة سفر وزير الخارجية الأمريكي إلى واشنطن في إطار المستجد المتعلق بمساعي عزل الرئيس دونالد ترامب.

                                   

وكان وزير الخارجية الأمريكي حل بالمغرب مباشرة بعد لقاء رسمي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء في البرتغال، وهو ما دفع مسؤولا إسرائيليا لم يكشف هويته إلى الحديث عن وجود وساطة أمريكية تدفع نحو إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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الكلمات المفتاحية

داعش المغرب الشرطة المغربية احباط مخطط ارهابي

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