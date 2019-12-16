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بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تعادلا قاتلا أمام نظيره فالنسيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت المباراة تأخر ريال مدريد في النتيجة بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 94، عندما حصل الميرنجي على ركلة ركنية تقدم خلالها حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بعدما ترك مرماه أثناء تنفيذها، ليستقبلها برأسية رائعة تصدى لها بصعوبة حارس فالنسيا، لتسقط الكرة أمام كريم بنزيما ليترجمها الأخير إلى هدف التعادل.


ونرصد لكم في السطور التالية كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟


وأصبح تيبو كورتوا ثاني حارس مرمى هذا الموسم يتمكن من التسديد على الخصم.


وكشفت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن كورتوا ثاني حارس يتمكن من التسديد على مرمى الخصم، في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد خوان سوريانو حارس ليجانيس في مباراته ضد ليفانتي.


تصريحات كورتوا بعد المباراة

وعلق البلجيكي كورتوا عن تسديدته على المرمى بعد المباراة قائلا: “طولي مترين ويمكن للخصوم أن يشعروا بالتوتر بعض الشيء إذا تقدمت وقفزت، توني كروس رفع الكرة عند القائم الأول ورأيت أن الكرة كانت في طريقي وانتهت برأسية جيدة”.


ترتيب ريال مدريد بعد نهاية المباراة

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة ليتساوى مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، قبل موقعة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما الأربعاء القادم، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الساحرة المستديرة.

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