Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر حسني يكشف رحلة جينيس وخوفه الشديد من عدم الحصول على الجائزة (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
قال الفنان تامر حسني، أنه عاش لحظات كبيرة من التوتر بعد السفر إلى الإمارات قبل الإعلان عن فوزه بجائزة "موسوعة جينيس" وخصوصًا وقوفه على خشبة المسرح قبل الإعلان عن أسمه.




وأضاف خلال لقائه في برنامج واحد من الناس "المذاع عبر فضائية شاشة النهار مع الأعلامي عمرو الليثي أنه خاف أن يأخذ أحد من أصدقائه الإعلاميين، بسب تخوفه الشديد من أن لا يحصل على الجائزة، مشيراً بأن وقت إعلان النتيجة لم يكن يستوعب في البداية، حتى عادت المقدمة تقول الرقم من جديد أكثر من مرة، موجه الشكر إلى "موسوعة جينيس" لحرصها الشديد وتهنئة بعد الفوز.


كما أشار بأن أساسيات الجائزة، حيث أن يتم التصويت لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس ريكورد العالمية جاء من ٧ قارات بمختلف الجنسيات واللهجات.



وأكد بأن في اي لحظة انتصار له، دائما يتذكر لحظات المعاناه التي عاشها في حياته، لافتة إلى أن تذكر والدة بنجاحات حققها كان يوعدها بها، وايضا كان يريد أن يدخل التاريخ بشيئ يجعل ابنائة دائما فخورين.
Advertisements

أخبار تهمك

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 8 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

09:13 م

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

09:30 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status