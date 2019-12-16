تامر حسني يكشف رحلة جينيس وخوفه الشديد من عدم الحصول على الجائزة (فيديو)

قال الفنان تامر حسني، أنه عاش لحظات كبيرة من التوتر بعد السفر إلى الإمارات قبل الإعلان عن فوزه بجائزة "موسوعة جينيس" وخصوصًا وقوفه على خشبة المسرح قبل الإعلان عن أسمه.









وأضاف خلال لقائه في برنامج واحد من الناس "المذاع عبر فضائية شاشة النهار مع الأعلامي عمرو الليثي أنه خاف أن يأخذ أحد من أصدقائه الإعلاميين، بسب تخوفه الشديد من أن لا يحصل على الجائزة، مشيراً بأن وقت إعلان النتيجة لم يكن يستوعب في البداية، حتى عادت المقدمة تقول الرقم من جديد أكثر من مرة، موجه الشكر إلى "موسوعة جينيس" لحرصها الشديد وتهنئة بعد الفوز.





كما أشار بأن أساسيات الجائزة، حيث أن يتم التصويت لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس ريكورد العالمية جاء من ٧ قارات بمختلف الجنسيات واللهجات.







وأكد بأن في اي لحظة انتصار له، دائما يتذكر لحظات المعاناه التي عاشها في حياته، لافتة إلى أن تذكر والدة بنجاحات حققها كان يوعدها بها، وايضا كان يريد أن يدخل التاريخ بشيئ يجعل ابنائة دائما فخورين.