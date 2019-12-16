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تعرف على موعد حفلات محمود الليثي في رأس السنة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحيي المطرب الشعبي محمود الليثي 4 حفلات غنائية دفعة واحدة إذ أنه تعاقد على إحياء الحفلات في رأس السنة 2020.

ويبدأ الليثي أولى وثاني حفلاته في القاهرة والثالثة في القاهرة الجديدة، ويختتم حفلاته في الزمالك.

ومن المقر أن يقدم محمود الليثي عددًا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور عادة ومنها "اطاوع" و"هتجوز تاني" و"هاقطعك" و"الست لما" وغيرها.

يذكر أن آخر أغاني محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

كما كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.
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2020

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