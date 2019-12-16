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ترتيب الدوري السعودي| النصر في الصدارة والاتحاد يواصل تراجعه
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
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أميرة فطيم
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اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البطولة.
وشهدت الجولة الحادية عشر العديد من المواجهات المثيرة؛ والتي انتهت بفوز أبها على مضيفه الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فوز الرائد أمام مضيفه الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يحقق فريق الوحدة فوزا ثمينا على ضيفه العدالة، بهدفين نظيفين، إلى جانب فوز الاتفاق على ضيفه الفتح، بهدف نظيف، ثم انتصار ضمك على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف، قبل أن تختتم الجولة بفوز الفيصلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
ويمتلك الهلال مواجهة مؤجلة أمام الأهلي، من الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية.
ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-
1- النصر برصيد 23 نقطة
2- الوحدة برصيد 21 نقطة
3- الهلال برصيد 20 نقطة
4- الأهلي برصيد 20 نقطة
5- الفيصلي برصيد 20 نقطة
6- التعاون برصيد 19 نقطة
7- أبها برصيد 17 نقاط
8- الرائد برصيد 17 نقاط
9- الشباب برصيد 15 نقاط
10- الحزم برصيد 14 نقاط
11- الاتفاق برصيد 13 نقاط
12- الفيحاء برصيد 13 نقاط
13- الاتحاد برصيد 12 نقاط
14- العدالة برصيد 8 نقاط
15- الفتح برصيد 7 نقاط
16- ضمك برصيد 4 نقاط
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