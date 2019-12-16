Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة| مشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال اليومChampions

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إقامة قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي من من المقرر إقامتها اليوم الإثنين 16 ديسمبر.


موعد قرعة دوري أبطال دور الــ16 بدوري الابطال

وستقام قرعة دور الــ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الواحده ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في مدينة نيون بسويسرا.


القنوات الناقلة لقرعة دو الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وستذاع قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة".


الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتأهل 16 فريق إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بواقع فريقين من كل مجموعة على مركزين أول وثاني وهم كالآتي:


المركز الأول: باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ ، مانشستر سيتي ، يوفنتوس ، ليفربول ، برشلونة ، لايبزج ، فالنسيا.


المركز الثاني: ريال مدريد ، توتنهام ، أتالانتا ، أتلتيكو مدريد ، نابولي ، بوروسيا دورتموند ، ليون ، تشيلسي.


أبرز المواجهات المتوقعة في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

وهناك بعض المواجهات القوية المتوقعة أن تسفر عنها قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مثل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد أو باريس سان جيرمان وتوتنهام أو برشلونة وتشيلسي أو ليفربول وريال مدريد.


موعد إنطلاق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير القادم عام 2020 وستقام مباريات الذهاب في احد يومي 18 أو 19 فبراير بينما تقام مباريات الإياب أحد يومي 25 أو 26 فبراير.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ أقل من ساعة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

02:53 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status