Advertisements
موعد قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة| مشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال اليومChampions
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إقامة قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي من من المقرر إقامتها اليوم الإثنين 16 ديسمبر.
موعد قرعة دوري أبطال دور الــ16 بدوري الابطال
وستقام قرعة دور الــ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الواحده ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في مدينة نيون بسويسرا.
القنوات الناقلة لقرعة دو الـ16 بدوري أبطال أوروبا
وستذاع قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة".
الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
وتأهل 16 فريق إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بواقع فريقين من كل مجموعة على مركزين أول وثاني وهم كالآتي:
المركز الأول: باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ ، مانشستر سيتي ، يوفنتوس ، ليفربول ، برشلونة ، لايبزج ، فالنسيا.
المركز الثاني: ريال مدريد ، توتنهام ، أتالانتا ، أتلتيكو مدريد ، نابولي ، بوروسيا دورتموند ، ليون ، تشيلسي.
أبرز المواجهات المتوقعة في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا
وهناك بعض المواجهات القوية المتوقعة أن تسفر عنها قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مثل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد أو باريس سان جيرمان وتوتنهام أو برشلونة وتشيلسي أو ليفربول وريال مدريد.
موعد إنطلاق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
وتنطلق مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير القادم عام 2020 وستقام مباريات الذهاب في احد يومي 18 أو 19 فبراير بينما تقام مباريات الإياب أحد يومي 25 أو 26 فبراير.
Advertisements