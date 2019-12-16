بوسي: قدام الكاميرا حاجة ... وورا الكاميرا حاجة تانية خالص

نشرت الفنانة بوسي مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة سيرين عبد النور من كواليس الحلقة الثالثة من مسلسل "الديفا"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "بوسي" على هذه الصورة قائلة: من كواليس الحلقة الثالثة من مسلسل الديفا، قدام الكاميرا حاجة وورا الكاميرا حاجة تانية خالص.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ايه الجمال ده، ربنا يحميكم يارب قمرات منورة.





وعلى صعيد أخر قدمت "بوسي" العديد من الافلام منها عيال حريفة، امان يا صاحبي، عمر وسلوى، عبده موتة، عش البلبل، الألماني، جوازة ميري.







وكما شاركت "بوسي" في عدة مسلسلات منها جراب حواء، نسب توتا، حالة عشق، الحساب يجمع، راس الغول، وكلينها والعة، الخانكة.