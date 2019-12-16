عاجل.. وزير داخلية الوفاق يتعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة

أعلن الجيش الليبي، أن وزير داخلية الوفاق فتحي باش أغا، تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قد جدد طلبه من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة عدم الاعتراف بالاتفاق بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وتركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن في وقت سابق دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، وهو ما يؤكد إصرار أردوغان على دعم الإرهاب.