الأمم المتحدة: "شباب العالم" منتدى ضخم ملئ بالرؤى الثاقبة (فيديو)

أعرب لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن سعادته الشديدة بحضور منتدى شباب العالم، قائلًا: "منتدى شباب العالم عملية تعليمية لي أنا أيضًا".



وأضاف مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم، مساء الأحد، أن هذه هي المرة الثالثة لزيارة شرم الشيخ، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم فعالية ممتازة، ورؤية لبرنامج عالمي.



ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أحيي رئيس هذه الدولة على قيادته وعلى حركته، واستخدام جدول الأعمال المتعلق بالشباب"، مؤكدًا أنه استمتع بمنتدى شباب العالم.



ونوه بأن التنمية الاقتصادية والنمو والتنمية الاجتماعية سوف تؤسس على دعم الشباب، لافتًا إلى أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من تعداد سكان العالم، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم منتدى ضخم ملئ بالرؤى الثاقبة، وهام للغاية.

