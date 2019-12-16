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بعد الطالب جون.. ضحية جديدة للتنمر بالغربية (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
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بوابة الفجر
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 تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتنمر مجموعة من الشباب على شخص يرتدي زي عامل نظافة، بمحافظة الغربية، في مشهد يعيد للأذهان ما حدث مع الطالب جون والتنمر به.


وقام الشباب بتوجيه السباب والتعدي على المواطن، وهو ما جعله يحاول الدفاع عن نفسه بإلقاء الحجارة عليهم.


وعن الواقعة قال عادل داود، رئيس حى مدينة طنطا، إن الشخص رجل عادى ولا يتبع هيئة النظافة بالحى، كما أنه يعانى من اضطراب نفسى وسبق وأن تعدى على بعض المارة فى الشوارع.

 

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