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الأهلي يعود للقمة وبيراميدز سابعًا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأحد 15 / 12 / 2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
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الاهلي والحرس
الاهلي والحرس
علاء خليف
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استعاد فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما انتزع فوزًا صعبًا من فريق حرس الحدود بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 15 / 12 / 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 - 2020، وهي المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


صاروخية "السولية" تقود الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري:

وجاء فوز الأهلي على فريق حرس الحدود في مباراة الأحد، بفضل لاعبه عمرو السولية، والذي سجل هدف المارد الأحمر في الدقيقة 81 من زمن المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع الحدود وغيرت مسارها لتخدع الحارس وتسكن الشباك.


وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلي 18 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز، بينما تراجع فريق المقاولون العرب للمركز الثاني برصيد 16 نقطة، واحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وجاء الزمالك بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة ويواجه غدا فريق بيراميدز والذي تراجع للمركز السابع برصيد 12 نقطة.


ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:


1- الأهلي 18 نقطة (6 مباريات – 6 انتصارات)

2- المقاولون العرب 16 نقطة (7 مباريات – 5 انتصارات – 1 تعادل – 1 هزيمة)

3- الاتحاد السكندري 16 نقطة (7 مباريات – 4 انتصارات – 2 تعادل – 1 هزيمة)

4- الزمالك 13 نقطة (6 مباريات – 4 انتصارات – 1 تعادل – 1 هزيمة)

5- سموحة 13 نقطة ( 8 مباريات – 3 انتصارات – 4 تعادلات – 1 هزيمة)

6- الإسماعيلي 13 نقطة (8 مباريات – 4 انتصارات – 1 تعادل – 3 هزائم)

7- بيراميدز 12 نقاط (7 مباريات – 3 انتصارات – 3 تعادلات – 1 هزيمة)

8- حرس الحدود 10 نقاط (8 مباريات – انتصارين – 4 تعادلات – هزيمتين)

9- طنطا 8 نقاط (7 مباريات – 1 انتصار – 5 تعادلات – 1 هزيمة)

10- الانتاج الحربي 8 نقاط (7 مباريات – 2 انتصار – 2 تعادل – 3 هزيمة)

11- المصري 7 نقاط (6 مباريات – 2 انتصار – 1 تعادل – 3 هزيمة)

12- إنبي 7 نقاط ( 7 مباريات – 2 انتصار – 1 تعادل – 4 هزيمة)

13- مصر المقاصة 7 نقاط (7 مباريات – 2 انتصار – 1 تعادل – 4 هزيمة)

14- نادي مصر 7 نقاط (8 مباريات – 1 انتصار – 4 تعادل – 3 هزائم)

15- أسوان 5 نقاط ( 7 مباريات – 1 انتصار – 2 تعادل – 4 هزائم)

16- طلائع الجيش 4 نقاط ( 6 مباريات – 4 تعادلات – هزيمتين)

17- الجونة 4 نقاط ( 7 مباريات – 1 انتصار – 1 تعادل - 5 هزائم)

18- وادي دجلة 3 نقاط ( 7 مباريات – 3 تعادلات – 4 هزائم)
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