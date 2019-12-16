الأهلي يعود للقمة وبيراميدز سابعًا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأحد 15 / 12 / 2019



استعاد فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما انتزع فوزًا صعبًا من فريق حرس الحدود بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 15 / 1

2 / 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 - 2020، وهي المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.