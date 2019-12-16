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عمرو أديب عن تركي آل الشيخ: طموحه قوي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك جزء من فعاليات موسم الرياض انتهت اليوم، وجزء آخر سيستمر حتى شهر يناير، معقبا: "قولنا خلاص موسم الرياض خلص.. فوجئنا أنهم بيعلنوا أنهم هيعملوا ميدل بيست"، حيث أنه بمثابة مهرجان موسيقي عالمي.

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، وهو يتحدث عن "ميدل بيست" ويستعرض إمكانياته، والذي أكد خلاله أنه الـ "ميدل بيست" بمثابة مدينة ترفية مصغرة، ولا يكفيه 3 أيام، وسيكون به نخبة من الفنانين العرب والمصريين، و100 دي جي، وأكبر مواقف سيارات بالعالم.

وأشار إلى أن تركي آل الشيخ حقق حجم إنجاز كبير في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ زوار موسم الرياض أكثر من 10 مليون شخص، مؤكدا أن شكل السعودية تغير نهائيا، معقبا أن طموح آل الشيخ قوي، وما يحدث في السعودية هو رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
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موسم الرياض عمرو أديب توك شو تركي آل الشيخ

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