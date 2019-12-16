اليوم.. استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل متهمين بقضية "الصفافير"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة علي قرار إخلاء السبيل لعدد من المتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".



والمتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

