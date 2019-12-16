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يحمي فاقدي البصر.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق "guid me" (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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فدوى بن خلوف
فدوى بن خلوف
أمنية فوزي
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أوضحت فدوى بن خلوف، صاحبة تطبيق guid me، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، أن فكرة التطبيق قائمة على فاقدي البصر، عن طريق "جاكيت"، يحميهم من الصدام بأي شيء أمامهم، كما يختار لهم أماكن آمنة للذهاب إليها.

وأضافت "بن خلوف"، خلال تصريحاتها لـ الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن التطبيق يقدم سماعات أذن أيضًا بالجاكيت لاستخدامها، بالإضافة إلى أن هناك إمكانية إرسال أماكنهم إلى عائلاتهم في حالة ضياعهم.

وأشارت إلى أن التطبيق يعطي إشارت وتوجيهات لفاقدي البصر، ويختار لهم الطرق التي يسيرون فيها.
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