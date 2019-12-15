فنانة شهيرة تهدي زوجها نصف مليون دولار بمناسبة عيد ميلاده

قررت الفنانة الأميركية الشهيرة "كاردي بي" أن تحتفل بعيد ميلاد زوجها المغني "أوفست" ال 27 وذلك على طريقتها الخاصة، حيث قدمت له هدية مالية ضخمة تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتناقلت بعض الصحف أخبارًا تفيد بأن ثروة كاردي بي قد بلغت 28 مليون دولار، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، ولذلك كان من السهل عليها تقديم هدية محملة بمئات الدولارات بمناسبة عيد ميلاده.



وكان زوجها مغني الراب "أوفست" قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام وأوضح من خلاله لحظة تسلمه الهدية وهي عبارة عن 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار، مما يعني أن الهدية تبلغ 500 ألف دولار.