عمرو أديب يفضح المؤامرة القطرية على الإمارات



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن محمد بن زايد يدفع ثمن وقوفه بجانب مصر ضد جماعة الإخوان، حيث أنه كان ضد الوجود الإخوانجي في مصر، ولهذا يتم استهدافه، منوهًا بأن قطر تعتقد أن السعودية يمكن أن تدخل المصالحة معها دون مصر والبحرين والإمارات.



ودعا السعوديين الذين شاهدوا الحسابات القطرية التي تهاجم الإمارات بمواجتهم، مضيفا أن محمد بن زايد يحب مصر ويدعمها، ويوجه رجال أعماله للتواجد في مصر، فهم يعشقون الشعب المصري.



وأضاف أن الإمارات كتفا بكتف مع مصر، موجها رسالة للمصريين والسعوديين: "اقفوا بجانب الإمارات، قلبي وحبي للإمارات ولمحمد بن زايد"، مؤكدا أن هناك استهداف واضح للرباعي العربي، معلقا: "أقسم بالله إحنا في معركة وجود".



حذر الإعلامي عمرو أديب، دولة الإمارات من تعرضها لمؤامرة قطرية قذرة، حيث قامت بعض اللجان القطرية بالترويج أن هناك بضائع إماراتية فاسدة يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية، فضلا عن هجوم مباشر على شخص الشيخ محمد بن زايد.