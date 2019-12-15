الولايات المتحدة تزيد الحماية على حقول النفط في سوريا









زادت الولايات المتحدة الأمريكية، من جهودها لتأمين حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين، الخاضعتين حاليًا لسيطرة جماعة إرهابية تابعة لوحدة حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني، مع نشر عسكري إضافي من العراق.وحسب المصادر المحلية في دير الزور، قامت عناصر من الجيش الأمريكي المتمركزة في العراق بنشر قوات في حقول النفط في المحافظة بعد عبور بوابة الوليد الحدودية، مساء أمس السبت.كما تظهر اللقطات التي حصلت عليها، أن القافلة اللوجستية تحتوي على سيارات الدفع الرباعي وسيارات الإسعاف والحافلات الصغيرة و100 منصة مليئة بزيت الوقود، ويعتبر هذا هو النشر الثانى للجيش الأمريكى خلال شهر.ونقل الجيش مركبات مدرعة وسيارات بيك آب ومعدات بناء ثقيلة وحوالي 150 منصة إلى المنطقة، وتتزامن هذه الخطوات مع عملية ربيع السلام في تركيا؛ حيث قامت الولايات المتحدة بنشر عمليات عسكرية ولوجستية في المنطقة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب بحوالي 500 منصة.كما تمتلك الولايات المتحدة حاليًا 11 قاعدة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، والتي تخضع حاليًا لسيطرة وحدات حماية الشعب، والتقى قادة الجيش الأمريكي مع زعماء القبائل في دير الزور وأعلنوا أنهم لن ينسحبوا.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم قاموا بتأمين حقول النفط في الأجزاء الشرقية من البلاد وسوف يتركون كمية معينة من القوات الأمريكية في المنطقة حتى بعد الانسحاب.