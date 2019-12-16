عبدالمحسن سلامة: الاحتياطي النقدي تخطى الـ45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر (فيديو)

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن الإرهاب لم يعطل مسيرة الاقتصاد المصري، بل على العكس تمامًا عمل الاقتصاد المصري بقوة، لافتَا إلى أن مصر كانت على وشك الإفلاس منذ 3 سنوات، ولكن بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت مصر من أكثر الدول نموًا في المنطقة، وبدأ الجنيه يستعيد قوته أمام الدولار، وفقد الدولار ما يقرب من جنيهان من قيمته.



وتابع "سلامة"، خلال حواره مع مراسل الفضائية "الاولى"، بنسرة الساعة "التاسعة"، مساء الأحد، ان الاحتياطي النقدي لأول مرة في تاريخ مصر يتخطى الـ45 مليار دولار، ويتصاعد بشكل مستمر، وهذا شيء جيد جدًا، لافتًا إلى أن التجربة المصرية قامت بمحاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت قامت بالحفاظ على نمو الاقتصاد.



ولفت إلى أن مصر استقبلت 6 مليون لاجيء، أي عدد سكان يقارب دولة مجاورة، ورغم ذلك لم تتاجر بهذا الرقم، ولم تطلب أموال من أي جهة لدعم اللاجئين.



