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دوي انفجارات قرب الكلية الجوية في مصراتة الليبية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:05 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت المرصد الليبية، مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية في مدينة مصراتة. 

واستهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، مواقع الميليشيات شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي ليبيا. 

وأكد الجيش الوطني الليبي، أن الغارات على مصراته حقق كل أهدافها.

 وأعلنت مدينة مصراتة النفير العام ، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة، وتشكيل غرفة طوارئ. 

واستهداف الجيش لمواقع خصصت من قبل مجموعات الوفاق المسلحة لتخزين الآليات داخل معسكر النقلية جنوب طرابلس والوقود بمدفعية الهاون.

وقالت الشعبة أن سرية مدفعية الهاون باللواء 73 مُشاة استهدفت بشكل مُباشر تلك المواقع داخل معسكر النقلية وأخرى في محيطه.

وأوضحت الشعبة بأن الجيش استهدف مواقعا لتمركزات أفراد مجموعات الوفاق المسلحة و مخلفة خسائر في العتاد والأرواح. 

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الكلمات المفتاحية

معسكر النقلية مصراتة ليبيا قرب انفجارات الكلية الجوية

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