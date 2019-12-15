دوي انفجارات قرب الكلية الجوية في مصراتة الليبية

واستهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، مواقع الميليشيات شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي ليبيا.





و أكد الجيش الوطني الليبي، أن الغارات على مصراته حقق كل أهدافها.



