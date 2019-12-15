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وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المتظاهرين السلميين ترك الساحة
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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الفجر
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ناشدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، المتظاهرين السلميين ترك الساحة حتى لا يتعرضوا للأذى وكي لا يتكرر مشهد الأمس.
وقال خبراء وسياسيون إن أعمال العنف التي شهدتها ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية مؤخرا، "تصعيد ممنهج"، ورسائل تهديد من مليشيا حزب الله، تستهدف "ترهيب الشارع المنتفض"، و"حرق" مطالب الحراك الشعبي.
وأعربت "الحسن"، خلال تصريحاتها، مساء الأحد، عن مخاوفها من أن يكون ما بجري اليوم عملا استباقيا يهدف لتأجيل الاستشارات النيابية.
وشهدت ساحات الاعتصام في بيروت، مساء السبت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، أدى إلى وقوع إصابات.
وهذا الأمر أرجعه مراقبون إلى اندساس عناصر من حزب الله بين صفوف المحتجين؛ لخلق صدام مع الأمن.
كما أقدم مجهولون فجر الأحد على الاعتداء على مكتب هيئة "التيار الوطني الحر" والمكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل" في عكار وإضرام النار فيهما، وفروا إلى جهة مجهولة.
وقال خبراء وسياسيون إن أعمال العنف التي شهدتها ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية مؤخرا، "تصعيد ممنهج"، ورسائل تهديد من مليشيا حزب الله، تستهدف "ترهيب الشارع المنتفض"، و"حرق" مطالب الحراك الشعبي.
وحذر الخبراء في الوقت ذاته من أن وضع القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين بساحات الاحتجاج سيدخل الجميع في دوامة عنف لن تنتهي.
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