عميد "حقوق عين شمس" يستقبل وفد طلابى من سلطنة عمان

استقبل الدكتورناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الوفد الطلابي من جامعة البريمي بسلطنة عمان بحضور ا.د محمد صافى وكيل التعليم والطلاب ويستمر الوفد فى زيارته حتى ١٩ ديسمبر الجاري، واستقبل الوفد بمطار القاهرة الدولي السيد الاستاذ الدكتور ممدوح واعر الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بالكلية والسيد وليد نبيل مكتب السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية.



وكان ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وفي اطار اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة البريمي.