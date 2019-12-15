تعليق الدراسة في الخبر غداً الإثنين بسبب الأمطار الغزيرة





قررت إدارة تعليم الخبر بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة يوم غد الإثنين بسبب الأمطار الغزيرة، علماً بأن القرار لا يشمل المعلمين والمعلمات.





وجاء قرار تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظراً لهطول الأمطار، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الأثنين في جميع المدارس للطلاب والطالبات، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال الاستعداد للاختبارات، وذلك حسبما قرر مدير مكتب تعليم الخبر الدكتور بدر القحطاني.





هذا وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، قد توقعت "استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، غداً".





كما لفتت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم وتبوك وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وقالت "هيئة الأرصاد"، إن هناك توقعات بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.



