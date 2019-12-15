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أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:59 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد للغاية بمباراة الليلة، ولم ينتابني القلق في النتيجة وتحقيق الفوز".

وأضاف :"المنافس لم يقدم أي شئ طول المباراة سوى الدفاع وحتى إحراز فريقي للهدف الأول".

وتابع :"كان من الممكن أن نسجل عدد أكبر من الأهداف، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة في اللقاء".

وزاد :"طالبت اللاعبين بين شوطي اللقاء بالتسديد، وأن يجدوا الحلول بالتسديد خاصة وأننا لم نسجل منذ وقت طويل من خارج منقطة الجزاء".
وأشار :"لن أغير الطريقة التي ألعب بها لكن لا بد أن يكون هناك تعديل في المباريات من أجل مباغتة المنافسين".
وأوضح :"أخرجت محمود وحيد لأنه تعرض لإصابة خفيفة في الرأس وكان عليه ضغط كبير وفضلت إراحته ولذلك قمت باستبداله ودفعت بفتحي في مركز الظهير الأيسر وحل محمد هاني بدلا من فتحي كظهير أيمن".

وأتم حديثه :"نخوض المباراة على مدار 90 دقيقة ونبحث خلالها عن المكسب، والتسجيل في وقت معين ليس أمرًا هامًا الأهم هو المكسب".
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