ارضيه ازاي والمشكلة عنده

عفوا علي عرض مشكلتي بهذا الوضوح ربما تخدش حياء البعض لكن ما باليد حيلة .. انا اتخنقت من نقد زوجي ليه اني مقصرة في امتاعه جنسيا واني مملة ومش متغيرة وافكاري حتي في التغيير ملهاش لازمة وكل اللي البيه بيتكلم فيه مش اكتر من اسقاط عليه بالتقصير اللي جاي اصلا من عنده .. هوة عنده مشكلة اسفة جدا في حجم العضو الذكري فبالتالي لايمكن له ان يستمتع لا معي ولا مع غيري وطلبت الطلاق من فترة ورفض وعلشان ما اجرحش مشاعره مكنتش راضية اقول له الموضوع دة انما بعد ما شكاني لوالدتي لا بقي اضطريت اتكلم وافضح الدنيا وعشان اتآكد اني مش ظالماه دخلت علي مواقع متخصصة للتثقيف الجنسي والمقاس المقبول في العضو الذكري .. للاسف لقيته رايح في داهية.. طيب انا ذنبي ايه اعيش في الحرمان والتعاسة دي والمستفز اني لما فتحت الموضوع معاه اتهمني بآقذر الاتهامات وشتمني بآفظع الالفاظ .. بقيت عايزة اقوم اديله بالجزمة .. اللي زيه يا اما ما يتنيلش يتكلم او علي الاقل يكون مهذب وهوة بيناقش مشكلته انما مش يرمي علية اللوم ويغلط كمان !! بجاحة ايه دي ياربي .. المهم احنا دلوقتي في مشاكل اسرية وامه طلعتلي في البخت طبعا بتدافع عن ابنها سبع الرةال الغضنفر ومش طايقة عليه ربع كلمة .. جاتها القرف هية كمان حاجة تقرف والله .. احنا لسة عرسان جداد لما هوة عارف انه متنيل علي عينه بيتجوز ليه ما يتوكس يقعد بعاره عند امه .. بلا قرف .. انا اهبب ايه دلوقتي .. نفسي حد يرد عليه بدون لا تحيز ولا نصايح برة الواقع والقدرة علي التجمل ممكن ؟









فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

يا استاذة سيادتك غير متحملة الفكرة من الاساس ولا الكلام فيها وانتي الوحيدة صاحبة القرار في تحمل هذا الوضع من عدمه وان كان الطلاق سيمنحك الهدوء وفرصة الارتباط بزوج طبيعي وهو الواضح من كلامك .. اذن الطلاق قد يكون حل مرضي لوضعك او تعطيه فرصة المحاولة ان كان الوضع الذي هو عليه له علاج .. الحل عندك .. ففي مثل هذه الامور لا يصح ان يقرر اي انسان فيها غير المتضرر.