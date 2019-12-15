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خطاب نوايا ودعوة للتعايش وقمة مصرية فلسطينية.. أبرز فعاليات منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:33 م
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قمة مصرية فلسطينية
قمة مصرية فلسطينية
هدى زيدان
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وانطلقت الفعاليات بمشاركة وفود من 160 دولة حول العالم، وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشية، كما تضمنت عرض نماذج ملهمة من تجارب شبابية تحدت ظروفها، وحققت النجاح في ظروفٍ صعبة وبإمكانياتٍ متواضعة.

وعلى هامش المنتدى وقعت مصر عددًا من بروتوكولات التعاون، والاتفاقات الهامة في كافة المجالات، وتضمنت ورش عمل ونماذج محاكة متعددة.

مصر توقع خطاب نوايا مع منظمة الفاو
وقع وزير الخارجية سامح شكري؛ خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين الشباب والمرأة، مع شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة"الفاو".

جاء ذلك على هامش مشاركتهما الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم والتي انطلقت فعالياتها أمس السبت بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب المدير العام للمنظمة على حرصه الشديد على المشاركة بمنتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن توقيع خطاب نوايا مع مصر، يأتي لتعزيز استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

بدوره أكد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الفاو، خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن منظمة الفاو تضطلع بدور محوري في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وخاصة جزئية الأمن الغذائي وتنمية قطاع الزراعة، علاوة على دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات القارة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات.

السيسي يُطلق دعوة للتعايش مع الآخر
أطلق الرئيس السيسي خلال مشاركته بفعاليات منتدى شباب العالم دعوة للتعايش مع الآخر، وتقبل الاختلاف.

وقال الرئيس خلال حفل افتتاح الملتقى أمس السبت: "لقد خلقنا الله على اختلافنا لنتعارف ونتكامل، مؤكدًا على أن منتدى شباب العالم، منصة عالمية لتبادل الخبرات المعرفية بين الشعوب، سعيًا لمستقبل أفضل".

قمة لبحث القضية الفلسطينية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية، وتمسكها بحل الدولتين وإقامة دولية فلسطينية على حدود هام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في جهودها الدءوبة في دعم القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينية؛ لبلورة رؤية استراتيجية للتحرك الإيجابي نحو حل القضية، ودعا لتوحيد الجهود في إطار سياسي متكامل يتعدي الحلول المؤقتة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الشديد لدور مصر في حل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، والروابط التي تجمع الشعبين.

وخلال اللقاء تم التوافق حول التشاور والتنسيق حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة توحيد الداخل الفلسطيني؛ سعيًا لتحقيق آمال الفلسطينيين.
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