الأهلي يعبر الحدود بصاروخ "السولية" ويعتلي صدارة الدوري

حقق الأهلي فوزه السادس على التوالي في الدوري بهدف في شباك حرس الحدود، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.





ويدين الأهلي بهذا الفوز للاعب الوسط عمرو السولية والذي سجل هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة ٨١ من عمر اللقاء.





الشوط الأول





أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييران في تشكيل الفريق الأحمر بالنظر لأخر مباراة أمام وادي دجلة حيث أشرك أحمد فتحي ووليد أزارو من بداية اللقاء بدلًا من محمد هاني ووليد سليمان.





بدأ الأهلي المباراة باحثًا عن الهدف المبكر حيث مرر أحمد فتحي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء بانجاه وليد أزارو الذي وصل للكرة متأخرًا وتصل لأحمد السعدني حارس الحدود، ثم تسديدة أخرى من محمود وحيد لكنها بعيدة عن مرى الضيوف.





وفي الدقيقة ١١ حصل عمرو السولية على ركلة حرة بعد لمس الكرة لمصطفى جمال لينفذها محمد مجدي "قفشة" لكن دفاع الحدود حولها لركلة ركنية، وينفذها قفشة من الجهاة اليسرى ليسددها عمرو السولية برأسه في يد الحارس أحمد السعدني.





ومع حلول الدقيقة ١٥ تصدت العارضة لأخطر فرص اللقاء بعدما مررة عمرو السولية الكرة بـ"الكعب" إلى جونيور أجاي دخال منطقة الذي سددها لكن العارضة حرمته من هدف أول للمارد الأحمر.





واستمر ضغط الأهلي على دفاع الضيوف حيث نفذ قفشة ضربة حرة مباشرة حولها أيمن أشرف برأسه فوق العارضة وذلك في الدقيقة ١٧ من عمر الشوط الأول.





وظهرت أول خطورة لحرس الحدود في الدقيقة ١٨ بتسديدة من مهاجمه نانا أنتوي من داخل منطقة الجزاء لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.





وعلى الرغم من سيطرالفريق الأحمر على مجريات اللقاء إلا أن هذه السيطرة لم تشكل الخطورة على مرمى الحدود باستثناء تصويبة رمضان صبحي في الدقيقة ٢٧ الذي تصدى لها احمد مسعود حارس الضيوف.





وفي الدقيقة ٣٢ هيأ وليد أزارو الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى محمد مجدي "قفشة" الذي سدد كرة زاحفة تصدى لها أحمد السعدني ببراعة منقذًا فريقه من فرصة خطيرة.





ومرر محمد مجدي "قفشة" كرة عرضية على رأس وليد أزارو في الدقيقة ٣٨ الذي تأخر في التعامل معها وتخرج إلى ركلة مرمى.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد على مستوى النتيجة النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





مع انطلاق الشوط الثاني ظهرت رغبة الأهلي في إحراز هدف التقدم وسدد حسين الشحات كرة قوية ارتدت من دفاعات الحدود إلى منتصف الملعب، ثم كرة أخرى من رمضان صبحي من بينية مجدي "قفشة" لكن طارق سامي أوقف بالكرة قبل وصولها إلى وليد أزارو.





وفي الدقيقة ٥٢ حصل جريندو لاعب الحدود على ركلة حرة مباشرة بعد دفعة من رامي ربيعة نفذها الحلواني في يد محمد الشناوي، ليرد محمد "قفشة" بتسديدة ضعيفة خارج مرمى حرس الحدود.





ولجأ رينيه فايلر المدير الفني لدكة البدلاء في الدقيقة ٥٨ حيث أشرك وليد سليمان بدلًا من المغربي وليد أزارو، لتنشيط الناحية الهجومية مع إجراء تعديل داخل الملعب بتولي جونيور أجاي مهمة رأس الحربة.





ومع حلول الدقيقة ٥٩ راوغ رمضان صبحي الثنائي عمرو الحلواني ومصطفى محمود ومرر الكرة ليقابلها محمد "قفشة" بتسديدة لكن كرته ارتطمت بعارضة الحدود وحرمت الأهلي من الهدف الأول.





ومع المحاولة الأولى لحرس الحدود في الشوط الثاني وصلت الكرة إلى توني لوكاسا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧١ ليراوغ أيمن أشرف ويسددها قوية لكن محمد الشناوي ارتدى قفاز الإجادة وحول التسديدة القوية لركلة ركنية.





ورد أحمد فتحي بتسديدة قوية بعدما راوغ مدافع الحدود لكن تسديدة ارتطمت بأقدام لاعبي الحرس وتتحول لركلة ركنية ليجري بعدها فايلر تغييران دفعة واحدة بالدفع بالثنائي محمد هاني ومروان محسن بدلًا من محمود وحيد ومحمد مجدي "قفشة".





ومرر حسين الشحات في الدقيقة ٧٦ بينية متقنة للنيجيري جونيور اجاي داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها علت عارضة أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود.





وفي الدقيقة ٨١ أطلق عمرو السولية تسديد قوية لتصطدم بقدم خالد سامي وتسكن شباك الحارس أحمد مسعود مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.





بعد هدف الأهلي هدأ "رتم" اللعب قليلًا ليحتسب حكم اللقاء إبراهيم نور الدين ٤ دقائق كوقت بدل من الضائع لكن النتيجة بقيت على حالها وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.





ويهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٨ نقطة محتلًا صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند ١٠ نقاط في المركز الثامن.



