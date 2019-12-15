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أستاذ شئون دولية: منتدى شباب العالم فرصة رائعة للشباب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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الدكتورة يوتينداي اودوجيسان
الدكتورة يوتينداي اودوجيسان
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة يوتينداي اودوجيسان، أستاذ الشئون الدولية والتاريخ بجامعة نيويورك، إن الحديث عن الشباب في منتدى يحضره الشباب من مختلف دول العالم أمر ضروري، حيث أنهم الفئة الأكبر في العالم الآن.

وأشارت "اودوجيسان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه يجب أن نستغل إمكانيات الشباب لصالح القارة، موجهة التحية إلى الرئيس السيسي لحرصه على عقد منتدى شباب العالم باستدامة، فالشباب هم القوة المؤثرة في بلدانهم.

وأضافت أنها حريصة عن حضور الجلسة المتعلقة بتمكين المرأة، لافتة إلى أنها تزور مصر للمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث أن مصر بلد رائع، متابعة أن منتدى شباب العالم فرصة رائعة للشباب.
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منتدي العالم شباب العالم دول العالم الرئيس السيسي

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