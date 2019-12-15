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عقيلة صالح يدعو أهل طرابلس للوقوف إلى جانب الجيش الليبي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
الفجر
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دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أهل طرابلس للوقوف إلى جانب الجيش الليبي.

وأوضح "صالح"، خلال كلمة مسجلة له، مساء الأحد، أن الجيش الوطني يتقدم نحو آخر معاقل العصابات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أنه حان الوقت لبناء دولة مدنية متحضرة، منوها بأنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سنقوم بتشكيل حكومة جديدة تعنى بشؤون البلاد.

وأعلن القيام بصياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات عامة، بعد تحرير العاصمة، داعيا الدول الشقيقة والصديقة لمساندة الشعب الليبي ومجلس النواب المنتخب والجيش الوطني.

وكان صالح التقى أمس السبت رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العالم، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لسحب الاعتراف بحكومة السراج غير الشرعية، مثمنا دور مصر في التنديد باتفاقية السراج وتركيا.

وجدد صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، وفقا لقناة "ليبيا".

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ليبيا عقيلة صالح الجيش الليبي اتفاقية السراج وتركيا أهل طرابلس

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