«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

* مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم : رودريجو جوس - كريم بنزيما - جاريث بيل

- التشكيل المتوقع لفالنسيا :

حراسة المرمى : ياسبر سيليسين

خط الدفاع : خاومي كوستا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانييل فاس

خط الوسط : فرانسيس كوكولين - فيران توريس - داني باريخو - كارلوس سولير

خط الهجوم : رودريجو - ماكسيميليانو جوميز

* يلا شوت بث مباشر مباراة فالنسيا وريال مدريد :

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