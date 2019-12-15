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إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:17 م
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حملة مكبرة في اهناسيا ببني سويف
حملة مكبرة في اهناسيا ببني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع المدينة، تمكنت خلالها من رفع وإزالة 610 حالة إشغالات مخالفة متنوعة، وكذلك حملة أمنية سهدت ضبط 35 صادر ضدهم أحكام قضائية، وذلك لتسيير مركة المارة وإعادة الحالة الإنضباطية بالشوارع والميادين.

قاد الحملة من الأجهزة الأمنية، اللواء حمدي فرج، مساعد مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا والرائد نادر كروم، رئيس وحدة المرور، والنقيب مصطفى أحمد، من شرطة مرافق بني سويف، وعددًا من الضباط والامناء والأفراد، وقاد الحملة من الوحدة المحلية المحاسب نشأت معبد، نائب رئيس المدينة، في حضور على حماد، وعلاء الصغير، نائبي رئيس المدينة، ومسؤولي الإشغالات ونظافة والبيئة والحملة الميكانيكية والأمن والأزمات.

وأسفرت الحملة، عن رفع وإزالة 610 حالة إشغالات مخالفة: 132 بروز مخالف أمام المحلات التجارية و142 تاندة مخالفة و8 أكشاك مخالف بشارع السكه الحديد و116 إعلان مخالف و212 إشغالات متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة بشوارع المدينة وأمام المحلات التجارية بديوان الوحدة المحلية، وحّررت الحملة 13 محضر بيئه بالإشتراك مع البيئه وشرطة المسطحات المائية.

كما ضبط الأجهزة الأمنية، خلال الحملة 35 من المحكوم عليهم وهاربين مطلوب التنفيذ عليهم فى احكام قضائية متنوعة، وذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ الأحكام القضائية وملاحمة المحكوم عليهم الهاربين، خاصة متعددة الأحكام وشيكة السقوط، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
إزالة 610 حالة إشغالات وضبط 35 هاربًا من أحكام ببني سويف (صور)
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