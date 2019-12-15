أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا.





وأوضح أردوغان، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.





وأشار إلى أنه لا اتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا.



