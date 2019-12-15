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أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الفجر
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا.

وأوضح أردوغان، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.

وأشار إلى أنه لا اتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي مقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

ورفضت كل من مصر وقبرص واليونان مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدت أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

ويذكر أن صرح مجلس النواب الليبي، أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر، وهي تونس وقبرص واليونان ومصر، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب الليبي، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشرح له أن المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فايز السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا في هذه المياه، يعتبر اعتداء على السيادة الليبية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا حكومة الوفاق تقديم الدعم أردوغان 71

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