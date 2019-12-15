Live| بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت بلس (هدف رمضان صبحي)

يقدم لكم موقع الفجر بث مباشر نصي لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد 15-12-2019 على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي المنتشي بالفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، وبالتوقيع مع نجم الزمالك السابق “محمود كهربا” كأول صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، يطمح لتحقيق الفوز لإنتزاع صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة.

ويتصدر نادي المقاولون العرب المسابقة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بينما لعب الأهلي 5 مباريات فقط بسبب انشغاله بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

شهدت قائمة الأهلي عودة المدافع الدولي السابق “سعد الدين سمير” بعد تعافيه من الإصابة، لكنه سيجلس على دكة البدلاء، نظرًا لاعتماد المدير الفني “رينيه فايلر” على الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف في العمق الدفاعي.

الأهلي 0-0 حرس الحدود

🏟 ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

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البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

🤝 أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

👨🏻‍💻 سنكون معكم على مدار 90 دقيقة من مركز البث المباشر لموقع ميركاتو داي، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا.

🇲🇦 يبدأ المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد آزارو” هذه المباراة بعدما شارك في المباريات الماضية كبديل.

👈 تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد – عمرو السولية – رمضان صبحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – وليد أزارو – جونيور أجايي.

👈 تشكيلة حرس الحدود اليوم: أحمد السعدني – محمد شطا – أنتوني لوكوسا – خالد سامي – محمد جريندو – مصطفى جمال- أحمد فليكس – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني – عبد الله جمعة عواد – نانا أنطوي.

🇪🇬 يُدير هذه المقابلة الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”.

🚨 هذه أول مباراة لإبراهيم نور الدين في الدوري المصري منذ يوم 28 نوفمبر الماضي عندما تعادل الإنتاج الحربي على ملعب طلائع الجيش ضمن الجولة السادسة (0-0)، ويومها أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء.

➌ نور الدين أدار ثلاث مباريات فقط في الموسم الكروي الجديد، الأولى كانت للإسماعيلي أمام الجونة وفاز الإسماعيلي خارج ملعبه بهدف دون رد، والثانية كانت للاتحاد أمام المصري، وكذلك فاز الاتحاد خارج ملعبه، والثالية بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي.

1″ صافرة بداية اللقاء..

2″ تركيبة غريبة في خطة الأهلي ببداية اللقاء، تقدم رمضان صبحي في الخط الأمامي وعودة وليد آزارو إلى خط الوسط على الطرف الأيمن.

5″ استحواذ من الأهلي في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، تحضير وتحركات من دون كرة، وتقدم ملحوظة من محمود وحيد وأيمن أشرف إلى خط الوسط لمساندة محمد مجدي أفشة في صناعة الألعاب.

6″ 🤷🏻‍♂️ أوووووووه…أحمد فتحي يرسل عرضية عكسية بالقدم اليسرى من الرواق الأيمن، لكن وليد آزارو تأخر كثيرًا في اللحاق بها ليمسك بها الحارس.

7″ مجدي أفشة يرسل كرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء إلى محمود وحيد المتقدم لأداء الدور الهجومي، إلا أن وحيد مرر العرضية بشكل سيء لتخرج إلى ركلة مرمى، كان عليه تسلم الكرة بدلاً من تمريرها بلمسة واحدة.

15″ 🎻🎼 أووووو..لعبة راااااااائعة للأهلي، جملة غنائية، عمرو السولية يُمرر كرة بكعب القدم على حافة منطقة الجزاء نحو جونيور أجايي المنطلق، ليسدد من داخل المنطقة كرة جميلة بباطن القدم ترتطم في العارضة وتخرج!

26” الأهلي مصمم على الاختراق من العمق بواسطة تمريرات محمد مجدي أفشة، ولاعبي حرس الحدود تفطن لتلك اللعبة وبدأ يغلق العمق بثنائي الوسط الدفاعي مع ثنائي قلب الدفاع.

28” حرس الحدود يُركز هجماته من جهة الظهير الأيسر للأهلي محمد محمود، المحاولات القليلة التي رأيناها في الشوط الأول من هناك، بقيادة اللاعب نانا أنطوي.

35″ لا يزال تأثير رمضان صبحي كجناح أيمن ضعيف جدًا، وكذا الشحات على اليسار وكأنه غير موجود، الأهلي متأثر بكثرة تغيير المراكز وإعادة التوظيف في هذه المباراة، حتى آزارو يعود إلى الخلف كثيرًا، ويتقدم جونيور أجايي في الخط الأمامي! لماذا كل تلك التغييرات من فايلر؟

38″ ياااااااااااااه….وليد آزارو قفز مُبكرًا قبل وصول كرة بينية من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء..كان عليه الانتظار قليلاً قبل القفز لكنه تعجل كالعادة!

39″ ثرووو باس روعة من رمضان صبحي داخل منطقة عمق دفاع حرس الحدود نحو حسين الشحات، وخروج موفق من أحمد السعدني في توقيت رائع مثل معظم خرجاته اليوم.

44″ 💣👟 بوووووووووم….رمضان يتحول إلى الجهة اليسرى ويجرب حظه بتسديدة قوية ذهبت فوق العارضة.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0.

للتذكير الأهلي تعادل في الشوط الأول من مباراته الماضية أمام وادي دجلة 0-0..لكن في الشوط الثاني سجل ثلاثية نظيفة.

استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني ☕️😋