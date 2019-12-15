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أحمد موسى: الحروب على المياه والطاقة قادمة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:28 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة يحظى باهتمام عالمي، مشيرا إلى أن 8 ألاف شاب وشابة من 166 دولة يشاركون في المنتدي هذا العام.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدي البلد"، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الجلسات الأولى للمنتدى يتابع ويسجل الملاحظات، ويعقب على الحديث.

وأشار الإعلامي إلى أن كافة المسئولين والقيادات في الدولة من وزراء وبرلمان حضروا منتدى شباب العالم؛ لكي يشهدوا أفكار العالم.

ونوه إلى أكثر التحديات التي تواجه العالم هذه الفترة الإرهاب وأزمة المياه، موضحًا أن بعض الدول تحاول منع المياه عن دول أخرى.

وتابع الإعلامي: "القادم هو الصراع والحروب على المياه والطاقة وتحديدًا الغاز"، مشيرًا إلى أن جلسة التحديات الخاصة بالإرهاب وتهديد الأمن والسلم الدولي كانت جلسة شديدة الأهمية.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم عبدالفتاح السيسي الإعلامي أحمد موسى الإرهاب

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