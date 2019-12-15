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«يلاشووت Ahlawy» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:08 م
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الاهلي ضد حرس الحدود
الاهلي ضد حرس الحدود
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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر الاهلي بث مباشر اليوم الاحد الموافق 15-12-2019 ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر التليفزيون المصرى عن طريق قناة تايم سبورت الرياضية الارضية، بالاضافة الى اذاعتها على قناتى تايم سبورت واون سبورت الفضائيتين.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاحد يسعى السويسرى رينيه فايلر الى مواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز هذا الموسم والذى وصلت الى 5 انتصارات محققا العلامة الكاملة ومحتلا المركز الثانى برصيد 15 نقطة خلف المقاولون

العرب.

بث مباشر الاهلي بدون توقف يقدم لاعبو الاهلى هذا الموسم عروضا قوية وآداء عال منذ تولى السويسرى رينيه فايلر المسئولية بداية من الموسم الحالى، حيث حقق 10 انتصارات فى الدورى وبطولة دورى ابطال افريقيا ولم ينال الا هزيمة واحدة غير مستحقة امام النجم الساحلى التونسى ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات.


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