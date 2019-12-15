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إبراهيم الشهابي: نجاح مؤتمرات الشباب دليل على صحة ثقة السيسي بالشباب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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إبراهيم ناجي الشهابي
إبراهيم ناجي الشهابي
هدى عبدالرازق
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قال إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تعد هى الأكثر تميزًا، حيث كانت النسختين الأولى والثانية هما تمهيد لهذه النسخة، ويناقش المنتدى قضايا هامة للغاية في نسخته الثانية.

وأشار "الشهابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن منتدى شباب العالم بمثابة استعادة مصر لقوتها الناعمة، حيث أنه أصبح محفل دولي، لافتًا إلى أن كل من يتابع المنتدى يشعر بالفخر، معقبًا: "أي حد يشوف الشباب المصري داخل الورش يشعر بالسعادة".

وأضاف أن مؤتمرات الشباب نجحت في إفراز طبقة من الشباب تستطع القيادة، وتحمل المسئولية، حيث أن نجاح المؤتمرات هى تأكيد على صحة رهان الرئيس السيسي على الشباب، منوها بأن حجم حضور الشباب في نسخته الثالثة أكبر من النسختين السابقتين.
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منتدي العالم مصر مؤتمر اخبار إبراهيم ناجي الشهابي

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