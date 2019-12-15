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طبيب الفقراء: لم أمرض في حياتي.. وأطالب شباب الأطباء بالرحمة والرأفة بالمرضى المساكين

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد مشالي، المُلقب بطبيب الفقراء بمحافظة الغربية، إن الطب مهنة إنسانية تتمتع بالضمير الإنساني، وتوفير كل الرعاية للمواطن خاصة الغير قادر، لافتًا إلى أن أحد أساتذته في كلية الطب، طالب الأطباء الذين يريدون تحقيق مكاسب مادية، بالذهاب إلى البورصة وليس العمل في الطب.

وطالب "مشالي"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، شباب الأطباء بالرحمة والرأفة بالمرضى المساكين، ومراعاة الضمير في العمل، والإخلاص والتأني، وإعطاء المريض حقه حتى إذا لم يكن المريض قادر ماديًا، في ظل وجود قطاع كبير من المواطنين غير قادر على دفع قيمة الكشف الطبي، خلاف أن إمكانية المستشفيات الحكومية محدودة.

وتابع: "لازم يكون عندنا رحمة بالمريض، مش هنبقى إحنا والزمن على المريض، أنا بحمد الله لم أمرض في حياتي، ولم أتعرض لأي مسائل صحية تؤدي إلى ذهابي إلى الطبيب، ممكن يكون ربنا يبارك في صحتي، بسبب عملي مع الفقراء والغلابة".

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الكلمات المفتاحية

مصر طبيب الفقراء الغربية الدكتور محمد مشالي اخبار

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