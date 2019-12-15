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مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلن مرفق الإسعاف في البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى ووضع خطة متكاملة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة على بعض مدن المحافظة.

ومن جانبه تفقد الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، عددًا من سيارات الإسعاف للوقوف على جاهزيتها مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع إجازات العاملين بالإسعاف، وتوزيع سيارات الإسعاف في أماكنها المخصصة، تحسبًا لحدوث أي حالات طارئة من سقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، لـ "لفجر" أنه تم رفع درجة الاستعداد طبقًا لتعليمات رئيس هيئة الإسعاف بضرورة توخي الحذر، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات لمجابهة أي تقلبات جوية متحمله من أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 99 سيارة إسعاف للطوارئ.

وأشار "سعيد"، تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وزيادة عدد العاملين بالغرفة لتلقي البلاغات حتى يتم الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ في أقل وقت ممكن، مؤكدا أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف، موضحًا أن الخطة الموضوعة تتضمن وجود سيارة أزمات وكوارث مزودة بماسكات أكسجين وأدوية ومستلزمات طبية للتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر.

كانت أعلنت أعلنت إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، عن احتمالية سقوط الامطار اليوم الأحد وغدا على عددٍ من مدن المحافظة خاصة شمال المحافظة، وذلك طبقًا للإشارة الوارده من هيئة الأرصاد الجوية، وسط توقعات باستمرار هطول الامطار حتى يوم الجمعة القادمة.

مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يتفقد جاهزية سيارات الإسعاف تزامنًا مع التقلبات الجوية (صور)
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