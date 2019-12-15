طرق بسيطة لتقوية شبكة الواي فاي المنزلية

قد يكون لديك شبكة واي فاي جيدة في وقت من الأوقات على مدار ساعات النهار، ولكن في بعض الأوقات الاخرى تواجه مشكلة كبيرة في قوة الشبكة وتغطيتها لأماكن معينة في المنزل، وبالتالي تحرم من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع أصدقائك، أو تحرم من سماع الموسيقى التي تفضلها أو مقاطع الفيديو أو ألعاب كازينو قد تهتم بها، أوالأفلام التي تتابعها، أو حتى قد تتعطل أعمالك التي تستخدم فيها شبكة الإنترنت، إذا كنت تعاني من عدم كفاءة شبكة الواي فاي في المنزل، تابع معنا هذه الخطوات:





1- وضع جهاز الراوتر في الغرفة التي تستخدم فيها الإنترنت بكثرة:

من أهم النقاط التي تساعد بدرجة كبيرة في أن تكون شبكة الواي فاي بكفاءة عالية، أنك تضع جهاز الراوتر في منتصف المنزل، حتى تضمن أن تكون إشارة الواي فاي قوية في كافة غرف المنزل، ويفضل أن يوضع في الغرفة التي تستخدم فيها شبكة الإنترنت بكثرة، بل ويفضل أن يكون بجوار نافذة مفتوحة حتى يكون إرسال الشبكة قوي وسريع.





2- حاول أن يكونه جهاز الراوتر في مكان مرتفع

من الضروري حتى تحصل على شبكة واي فاي فائقة السرعة، أن تضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع وقريب من جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، ويجب أن يكون بعيداً عن الحواجز العالية مثل قطع الأثاث المرتفعة، وبعيد عن الجدران العالية.





3- راعي أن يكون جهاز الراوتر بعيد عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى

إذا كنت تعاني من ضعف أو بطء في سرعة شبكة الواي فاي، تفقد الوضع جيداً، لأنه قد يكون جهاز الراوتر قريب من أحد الأجهزة الإلكترونية الأخرى سواء تليفزيون أوغيره، بما يسبب تداخل في الإشارات اللاسلكية ويحدث تشويش، وهذا يؤثر بقوة على قوة وسرعة الشبكة، لتجنب هذا راعي وضع جهاز الراوتر في مكان بعيد عن الأجهزة ذات إشارات الإرسال.





4- قم بتحديث برنامج جهاز الراوتر

لا تغفل نقطة تحديث برنامج جهاز الراوتر إذا كنت ترغب في تقوية إشارة شبكة الواي فاي في منزلك، ويفضل أن تقوم بهذا التحديث من الموقع الرسمي، الذي يقوم بتحديث هذه البرامج بشكل دائم وبمعايير أمنية عالية الكفاءة مع تحسينات مناسبة لتقوية كفاءة شبكة الواي فاي. إذا قمت بهذه الخطوة تأكد أنك ستحصل على شبكة واي فاي فائقة السرعة، تسمح لك بالمراهنة في كازينو ذو الموزع المباشر في واحد من مواقع الكازينو الجيدة التي يوصي بها موقع حظ طيب.





5- تغيير جهاز الراوتر

قد تعاني من بطء شبكة الواي فاي إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك نسخة قديمة تجاوز عمرها الإفتراضي، لتقوية شبكة الواي فاي لديك، يمكنك تغيير جهاز الراوتر بآخر أكثر حداثة من الشركة المزودة لخدمة الإنترنت المتعاقد معها.





6- إعادة ضبط أنتينا جهاز الراوتر رأسياً وأفقياً

كل جهاز راوتر يأتي بعدد معين من قطع الأنيتنا، قد يكون إثنتين أو أكثر تصل إلى 5 قطع، وكلما تم ضبط هذه القطع في عدة إتجاهات مختلفة، كانت شبكة الواي فاي أكثر قوة وكفاءة بما يجعلها ذات سرعة فائقة في كافة أرجاء المنزل، لهذا راعي أن تضبط قطعتي الأنتينا واحدة بشكل عمودي والأخرى بشكل أفقي.