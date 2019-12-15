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بعثة ليفربول تصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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بعثة ليفربول
بعثة ليفربول
علي ماهر حلمى
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وصلت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي إلي العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مونتري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

يذكر أن نادي مونتيري المكسيكي قد حقق فوزا علي حساب نظيره فريق السد القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد صعد لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بعد تحقيق بطولة دروي أبطال أوروبا حيث نجح في الانتصار على حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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رياضة بعثة ليفربول الامارات العربية المتحدة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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