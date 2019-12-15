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سلطنة عمان تبيع 49 % من شركة كهرباء إلي الصين

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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اثناء التوقيع على بيع الحصة
اثناء التوقيع على بيع الحصة
وكالات
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باعت سلطنة عمان حصة من الشركة العمانية لنقل الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء العمانية القابضة "مجموعة نماء"، 49 بالمائة من رأسمالها إلى مؤسسة صينية هي شبكة الكهرباء الوطنية الصينية.

وأوضحت "نماء" في بيان على حسابها الرسمي يموقع تويتر، أن حصيلة عملية البيع مليار دولار في تلك الصفقة.

وتستهدف نماء تحقيق أهداف الحكومة من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني.

وجاءت عملية البيع بعد استقبال 11 طلب، من 16 مستثمر استراتيجي ومالي، وبعد مرحلة تقييم العروض، تمكنت "SGID" الصينية من الحصول على الاستثمار، وتتبع أكبر الشركات العالمية في مجال نقل الكهرباء.

ونماء هي مؤسسة عمانية حكومية تضم 12 شركة تعمل في مجالات توليد ونقل وتوزيع وشراء الكهرباء.
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الكلمات المفتاحية

مجموعة نماء شركة الكهرباء سلطنة عمان

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