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ننشر أبرز توصيات ختام المؤتمر الأول لمركز جراحة القلب والصدر في الإسكندرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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الدكتور مسعد سليمان
الدكتور مسعد سليمان
دينا حسن- محمد رجب
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اختتمت فعاليات المؤتمر الأول لمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة والذى استضافته مدينة الإسكندرية في الفترة من 12- 13ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء جامعات المنصورة، السويس، بورسعيد، ودمياط.

وقال الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر أوصى إتباع الطرق المثلى لعلاج تمدد الشريان الأورطى بين الجراحة والقسطرة المغطاة فى ظل التوصيات العالمية ومراعاة الجانب الاقتصادي عند إتخاذ القرار والتأكيد على زيادة تدريب الأطباء على التدخل الجراحى لأهمية ذلك عند الحاجة اليه فى حالة وجود عوائق لاستخدام الدعامات المغطاة.

وضرورة عمل فحوصات للأوعية الدموية فى حالات وجود طنين بالأذن والتى لا تستجيب للعقاقير الموصى بها من أطباء الأنف والأذن، وذلك لوجود أسباب اتساع الأوعية الدموية مثل اتساع أوردة العنق ووجود انتفاخات بالأوردة المحيطة بالأذن الوسطى أو شبكة من الأوردة أدت إلى تآكل عظام الأذن الوسطى ويمكن علاج الطنين من خلال زرع شريان لوقف اتساع الأوردة.

كما أوصى علاج أورام الشريان السباتي والتي تظهر على هيئة تورم بالعنق والتى تستدعي الاستئصال عن طريق التدخل الجراحي ويمكن علاجها عن طريق حقن لمواد تؤدي لضمور الورم وتقليص الدورة الدموية المغذية له وتقليل مخاطر التدخل الجراحى، استخدام الغازات الخاملة فى تصوير الشرايين بدلا من الصبغات لتقليل آثارها على الكلى وقد أثبت غاز ثانى اكسيد الكربون فاعلية عالية فى تصوير شريان الاورطى فى حالة التمدد.

تطبيق طريقة حديثة لعلاج تمدد الوريد تحت الترقوة والذى يؤدي إلى حدوث جلطات بالذراع وهو أمر شائع وتظهر أعراضه على هيئة تورم باليد وتقلص مستمر بالعضلات، وذلك عن طريق استئصال عضلة تحت الترقوة. وعلاج إصابات شريان خلف الركبة بواسطة القسطرة التداخلية دون اللجوء إلى التدخل الجراحى وكذلك فى حالات تمدد الشرايين نتيجة متلازمة «بهست».
 
علاج القرح الوردية الناتجة عن جلطات الأوردة العميقة بواسطة التردد الحراري أو الحقن تحت الموجات الصوتية وعلاج دوالي الساقين المصحوب بارتجاع فى الصمامات باستخدام تقنية الموجات التصادمية وهى التقنية الأكثر أمانًا والأسرع فى العودة للعمل، علاج جلطات الأوردة باستخدام قساطر الاذابة والموجات الصوتية ودعامات الأوردة مع الاستمرار بالعلاج عن طريق أقراص المذيبات المباشرة وهى آمنة وأكثر فعالية من الطرق التقليدية.

علاج جلطات الوريد البابى نتيجة لاورام او تليف الكبد بواسطة التذويب أو بقسطرة تحويل الدم من الوريد البابى إلى الوريد الكبدي، استخدام أحدث الطرق لسرعة التئام قرح القدم نتيجة مرض السكرى باستخدام أجهزة الڤاك او باستخدام محفزات النمو للأنسجة التى تسرع من بناء الأنسجة عن طريق تحفيز الخلايا الجذعية.

وضرورة زيادة فعاليات تدريب أطباء جراحة الأوعية الدموية وزيادة قدراتهم على استيعاب أحدث طرق العلاج عن طرق ورش العمل والندوات المتكررة وضرورة التعاون المستمر بين الجامعات والمراكز البحثية فى إجراء أبحاث تهم الشأن المصري عن طريق أبحاث متعددة المراكز وهى النوعية من الأبحاث المعروفة بمصداقية عالية وتلقى القبول فى الدوريات العالمية ذات معامل تأثير عالي.

وعلي هامش ختام المؤتمر أعلن الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة اختيار الجمعية الأوربية لجراحة الأوعية الدولية جامعة المنصورة بمصر لتنظيم المؤتمر الدولى خلال عام ٢٠٢٠ م وتم خلال ختام المؤتمر التعاقد مع شركتين مصرية وامارتية شركة التيميد تمثل الجانب المصري، وشركة بريم الإماراتية لتنظيم المؤتمر الدولى، والذي تنظمه الجمعية الأوربية والمقرر انعقاده لأول مرة في مصر، حيث تم إختيار مدينة الأقصر لاستضافة المؤتمر بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2020.

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مصر مؤتمر توصيات اخبار 2020

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