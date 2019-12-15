الجيش الليبي يستهدف مواقع للميليشيات في معسكر النقلية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، استهداف مواقع للميليشيات في معسكر النقلية جنوب طرابلس، بقصف مدفعي.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "3 ضربات جوية على مواقع للميليشيات في محور طريق المطار كعدم ناري لتقدم قواتنا"، بحسب تعبيرها.

هذا وكانت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي، قد أعلنت فجر اليوم السيطرة على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

ويذكر أن استهدفت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة، طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديدا بمحور عين زارة، فيما أكدت معلومات أخرى تقدم الوحدات العسكرية في كافة محاور طرابلس، حيث سيطر الجيش على معسكر حمزة، وتقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية.

وسيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي، على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

يشار إلى أن حفتر، أعلن في خطاب متلفز يوم الخميس عن انطلاق "المعركة الحاسمة" وأمر القوات بالتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.



