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إنطلاق الدورة 34 من مهرجان 'نيابوليس' لمسرح الطفل بنابل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:12 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أشرف والي نالي نابل محمد رضا مليكة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، على انطلاق فعاليات مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل في دورته الرابعة والثلاثين.

وقد أفاد مدير هذه الدورة نزار الشمنقي في تصريحات إعلامية، بأن البرمجة تشهد مشاركة فرق فنية ومسرحية محلية وعربية وأوروبية ومن آسيا.

كما أكد  الشمنقي دعم اليونيسيف للمهرجان في هذه الدورة، وتحدث عن برمجة عروض خاصة تتمثل في تقديم عروض مسرحية تونسية خارج مركز المدينة، حيث سيتم تقديم عروض خاصة لأطفال المناطق الريفية بنابل، كما تمّت برمجة عرضين لفرقتين من العراق وهونغ كونغ بجبل سمامة من ولاية القصرين.
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