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جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:35 م
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غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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علي مدار اليومين الماضيين من منتدي شباب العالم، حرصت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي التواجد بالجناح الخاص بمشروع الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية مودة والذي شهد إقبال كبير من المشاركين بالمنتدي للتعرف علي مشروع مودة وأهدافه وكيفية الحصول علي المواد التدريبية الخاصة بالمشروع.

وألتقت والي بعدد من الشباب المشارك بالمنتدي واطلعتهم علي المحتوى التدريبي والمنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها غدا الاثنين.
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم
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الكلمات المفتاحية

مودة منتدي العالم التضامن الاجتماعي الاسرة المصرية

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