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تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
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عروض كارفور مصر خلال شهر ديسمبر 
تحرص سلاسل محلات كارفور على مستوى الجمهورية على تقديم مزيد من العروض والخصومات على كافة االسلع والمنتجات التى تشكل اهمية قصوى للمواطن ضمن احتياجاته اليومية، وتشمل عروض كارفور كافة منافذها على مستوى الجمهورية وننشر فيما يلي اخر تحديثات عروض  كارفور خلال شهر دبسمبر 2019 والتى من المقرر انتهائها غدا 15 ديسمبر وجاء كتالوج العروض على النحو التالي:

تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019
تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019

 عروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 

تضمنت اهم عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والالكترونيات اجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة والتلفزيونات حيث تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.

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