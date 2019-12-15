تعرف على عروض كارفور الجديدة خلال شهر ديسمبر 2019

عروض كارفور مصر خلال شهر ديسمبر

تحرص سلاسل محلات كارفور على مستوى الجمهورية على تقديم مزيد من العروض والخصومات على كافة االسلع والمنتجات التى تشكل اهمية قصوى للمواطن ضمن احتياجاته اليومية، وتشمل عروض كارفور كافة منافذها على مستوى الجمهورية وننشر فيما يلي اخر تحديثات عروض كارفور خلال شهر دبسمبر 2019 والتى من المقرر انتهائها غدا 15 ديسمبر وجاء كتالوج العروض على النحو التالي:



