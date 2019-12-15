بعد صعود المتسابقة إيمان عبدالغني إلى العرض النهائي.. أحلام تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة أحلام مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض حلقة العرض المباشر ما قبل الأخير، التي عرضت أمس عبر قناة "mbc"، واشتملت الحلقة على اختيار الجمهور لمتسابقة من متسابقتين من فريق أحلام، وبعد معرفة نتيجة تصويت الجمهور بذلك غادرت المتسابقة رباب ناجد برنامج "ذا فويس".



وتبقى لأحلام المتسابقة إيمان عبد الغني التي تمكنت من الوصول الى مرحلة النهائيات فى برنامج ذا فويس، لتواجه بها العرض النهائي الأخير مع المتسابقين مهدي عياشي، فهد مفتخر، رضوان الأسمر لكي يتنافسوا على لقب ذا فويس لهذا العام.



وتمكنت إيمان عبد الغنى من خطف الأنظار إليها منذ الحلقة الأولى من البرنامج، بعدما أعجب المدربين الأربعة بصوتها، إلا أن الفنانة أحلام المدربة الوحيدة التي قررت ضمها إلى فريقها الخاص، وهذا الأمر جعل إيمان تقول أن صوتها يستحق أن يجعل المدربون الأربعة يلفون لها، فأحدثت تلك الكلمات سوء فهم بين أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقة، حيث اعتقدوا أنها مصابة بالغرور، فتلك الكلمات جعلت الفنانة احلام تنفرد بها لتوضح لها ان كلماتها تم فهمها بشكل خاطى.



ودخلت إيمان بسبب صوتها المميز إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، من خلال العديد من الأغاني الرائعة التى قامت بأدائها فى البرنامج.



وتألقت أحلام في هذه الحلقة بفستان طويل باللون الأخضر، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب برنامج من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، ترجع فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.