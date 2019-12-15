بعد غياب سنوات.. "مافيا" يعود بتعاون جديد مع أحمد نافع ودولا

عاد موزع المهرجانات الشعبية مافيا العبقري، بعد غياب دام لسنوات بالتعاون مع أحمد نافع، ودولا، بمهرجان "يارب استرها علينا"، ومن المقرر أن يطرح المهرجان خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

مهرجان "يارب استرها علينا"، من تقديم أحمد نافع ودولا، كلمات أمل درويش، وإسلام زوكا، توزيع مافيا العبقري، إنتاج شركة ويانا برودكشن لإنتاج المهرجانات الشعبية، ومن كلماته: "بقولك يا رب استرها علينا الناس يوماتي تحسد فينا، عارف صحبي طبعو رجوله مهما البشر تبعدنا، والدنيا مهما بتجي علينا، ابطال و عادي بنكمل، أما العويل وقف يتفرج، وعمرو في يوم ميسندل".

يذكر أن الموزع الموسيقي مافايا العبقري، ذاع صيته بعد أن أعاد توزيع اغنية "متشكرين على اللي عدى واللي راح"، للراحل حسن الأسمر، ثم تغيب عن ساحة المهرجانات الشعبية لفترة كبيرة، ويعد مهرجان "يارب استرها علينا"، أول تعاون مع أحمد نافع ودولا، بعد عودته مرة أخرى.