مصرع فني سقط من أعلى مصنع ببني سويف.. وأسرته: لم يطبقوا معايير السلامة

لقي فني معالجة مياه مصرعه، داخل مصنع لإنتاج الخميرة بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في بني سويف، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثاني بالمصنع اثناء تفقده مواسير المياه نتيجة لإختلال توازنه، وأتهم والده المصنع بعدم تطبيق معايير السلامة تجاه العاملين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بنى سويف الجديدة بتلقيه بلاغا من مستشفى سانت تريز الخاصة باستقبالها جثة هامدة لشخص يدعى " محمد. س. ط" 21 عام، إدعاء سقوط من علو.





وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يعمل فني معالجة مياه بمصنع لإنتاج الخميرة الكائن بالمنطقة الصناعية، ومقيم قرية بياض العرب مركز بني سويف، وأنه أثناء قيام المتوفي بتفقده مواسير المياه بالطابق الثاني داخل المصنع أختل توازنه وسقط على الأرض وتوفي فور وصوله المستشفى.





كما تبين من سؤال شهود الواقعة وهم: "محمود. ر. م" 24 عام، مشرف بذات المصنع، مقيم بندر بني سويف، و"محمود. س. ق" 28 عام، عامل بذات المصنع مقيم قرية الحكامنة بمركز بني سويف، و"عبد الرحمن. ج.م" 36 عام، محامي المصنع، مقيم بندر بني سويف، قرروا أنه أثناء تواجد المتوفي بالمصنع، وأثناء تفقده مواسير المياه بالطابق الثاني، إختل توازنه وسقط على الأرض ونقل على إثرها للمستشفى وتوفي فور وصوله، ولم يتهموا احد ونفوا الشبهة الجنائية.



