تخفيفا عن المرضى.. استبدال ماكينات الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى قوص (صور)

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه سيتم استبدال ماكينات الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى قوص المركزي بـ20 ماكينة حديثة وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى لاستيعاب المرضي.



