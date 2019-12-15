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تخفيفا عن المرضى.. استبدال ماكينات الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى قوص (صور)
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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بسام عبدالحميد
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قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه سيتم استبدال ماكينات الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى قوص المركزي بـ20 ماكينة حديثة وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى لاستيعاب المرضي.
فيما أكد اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، وقام بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.
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