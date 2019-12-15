شاهيناز تبدع بأغنية "قولي قولي" في حلقة خاصة من "شريط كوكتيل" مع هشام عباس (فيديو)

حلت ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ، ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "شريط كوكتيل" فى موسمه الثانى وﺍﻟﺬﻱ يقدمه المطرب هشام عباس، ويذاع يوم الخميس من كل اسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية بصحبة مستشارها الإعلامي عصام نصرالله ،واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس "أحلي الذكريات".

وقدمت السوبر ستار شاهيناز، عددا كبيرا من أغنياتها خلال الحلقة، وأبدعت نجمة الغناء العربي شاهيناز فى غناء أغنية "حرمت أحبك" للمطربة الجزائرية وردة.

وأبدعت شاهيناز، في غناء شوقنا للمطرب عمرو دياب، وغناء أغنية بحبك يا اسمراني للمطرب إيهاب توفيق وغناء أغنية وين ايامك للمطرب حميد الشاعري وغناء اغنية انا عندي بغبغان للمطربة الجزائرية وردة وغناء اغنية يا واد يا تقيل للمطربة سعاد حسني وغناء أغنية زينة زينة للمطرب فريد الاطرش وغناء أغنية يا انا هنا يا ابن الحلال للمطربة صباح وغناء أغنية زحمة يا دنيا زحمة للمطرب احمد عدوية وغناء أغنية دنجة دنجة وغناء أغنية سألوني الناس للمطربة فيروز وغناء اغنية يا جميل يا جميل للمطرب فريد الاطرش وغناء أغنية يا عشاق النبي صلوا وغناء أغنية فين وفين للمطرب هشام عباس وغناء أغنية فينه للمطرب هشام عباس

كما قدمت عددا من أغانيها الخاصة، منها أغنيتها "قولي قولي" وأغنية "احب اعيشلك".